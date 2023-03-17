МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Цены на природный газ на европейском рынке могут продемонстрировать самое сильное недельное падение с конца прошлого года. Как сообщает Reuters, теплая погода тормозит спрос на газ, тогда как опасения относительно сокращения предложения ослабевают.

В пятницу фьючерсы на природный газ в Европе колебались между ростом и снижением, но по итогам недели они могут упасть более чем на 15%.

Температуры воздуха в последние две недели отопительного сезона в Европе будут оставаться выше нормы для текущего времени года, согласно прогнозам. Более теплая погода будет способствовать медленному расходованию запасов газа, пополнение которых обычно начинается в начале апреля. В настоящий момент хранилища природного газа в Европе заполнены примерно на 56%, что несколько выше обычного для этого периода года уровня.

Цены на сжиженный природный газ (СПГ) из США с поставкой в мае, июне и июле более выгодны для покупателей в Азии по сравнению с Европой, но пока что американский СПГ продолжает поставляться в европейские терминалы, и темпы пополнения запасов этого топлива выше, чем обычно в это время года. Даже заблокированный вторую неделю подряд доступ к терминалам во Франции из-за забастовок не оказывает сильного негативного влияния на темпы импорта американского СПГ, так как танкеры перенаправляются в порты на северо-западе Европы.

Проблемы в секторе атомной энергетики Франции, обострившиеся в последнее время, по всей видимости, не поколебали ожиданий относительно производства электроэнергии. В Electricite de France SA намерены сохранить без изменений прогноз производства ядерной энергии во Франции в 2023 году, несмотря на необходимость более широкомасштабных инспекций АЭС.

Ралли цен на природный газ в Европе, "может оказаться чрезмерным, если производство ядерной энергии во Франции в 2023 году вырастет по сравнению с предыдущим годом", полагают в Energy Aspects Ltd. Спрос на СПГ на мировом рынке со стороны потребителей за пределами Европы, вероятно, будет расти, но этот риск нивелирован слабостью роста спроса в Китае.

Ближайшие фьючерсы на природный газ в Нидерландах по состоянию на 8.44 по Гринвичу торговались с понижением на 1,5%, по 43,70 евро за мегаватт-час. Аналогичные контракты в Великобритании потеряли 1,5%.