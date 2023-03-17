МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу поднимаются, свидетельствуют данные торгов. Трейдеры возвращаются к риску в конце волатильной недели и на ослаблении опасений вокруг банковского сектора. В ЕЦБ призвали к повышению ставок, несмотря на события на финансовых рынках

По состоянию на 13.23 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,43% — до 7 442,21 пункта, французский CAC 40 — на 0,17%, до 7 037,38 пункта, немецкий DAX — на 0,29%, до 15 010,75 пункта.

На минувшей неделе рынки показывали заметную волатильность из-за опасений вокруг банковского сектора. В США ряд банков закрылись на прошлой неделе, что усилило обеспокоенность по поводу ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, в середине недели волатильность перешла на европейские рынки. На фоне распродаж падали также цены на нефть и медь, а традиционно более надежное золото — дорожало.

Вместе с этим был принят ряд поддерживающих мер, в итоге фондовые рынки восстанавливаются. Тем не менее, индексы готовятся завершить неделю в минусе: FTSE 100 — на 3,5%, CAC 40 — на 2,3%, DAX — на 2,4%. ЕЦБ отметил устойчивость банковского сектора еврозоны

В Европе наиболее заметно волатильность коснулась Credit Suisse, акции банка успели восстановить часть потерь после удешевления на 24%. При этом ранее агентство Блумберг сообщило со ссылкой на источники, что UBS Group AG и Credit Suisse выступили против принудительного объединения.

Рынки также обратили внимание на итоги мартовского заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ). ЦБ в четверг ожидаемо повысил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов — до 3,5% с 3% годовых. Участники торгов оценивают и опубликованную ранее статистику по инфляции в еврозоне. Годовая инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, по итогам февраля ожидаемо замедлилась до 8,5% с 8,6% месяцем ранее.