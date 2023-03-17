МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи поднялся выше 2300 пунктов, впервые с 9 марта, росту индекса способствовал взлет цены бумаг Сбербанка, имеющего большой вес в его расчете, следует из данных Московской биржи. Названа дата проведения годового собрания акционеров Сбербанка

Индекс Мосбиржи к 14.15 мск подскакивает на 1,9%, до 2301,1 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,97%, до 945,57пункта.

Обыкновенные акции Сбербанка дорожают на 6,87%, а минутами ранее — на 8,3%, его префы дорожают на 7,2%.

Доля обыкновенных акций Сбербанка в индексе Мосбиржи — 14,72%, префов — 1,41%.