МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы ростом после снижения в течение двух предыдущих нервеых торговых дней, свидетельствую данные торгов. Бумаги Сбербанка растут на десять процентов

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,73%, до 3250,55 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,52%, до 2060,18 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,64%, до 19518,59 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,75%, до 2395,69 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,42%, до 6997,8 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,2%, до 27333,79 пункта.

Азиатские рынки завершили пятничные торги ростом в рамках коррекции после двух негативных торговых сессий, которые были связаны с глобальными опасениями рецессии и падения доверия на финансовых рынках.

Эти факторы стали заметны на глобальном рынке после краха нескольких американских банков. Проблемы банковского в США сектора оказали влияние и на Европу, что привело к резкому падению капитализации европейских банков. Особенное давление испытал швейцарский Credit Suisse, акции которого в среду обновили очередной исторический минимум и в отдельный момент дешевели почти на 30%.