МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы в пятницу показывают снижение, следует из данных торгов. Рынки проявляют осторожность в конце волатильной недели.

По состоянию на 14.48 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,48% — до 32 327 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,11%, до 12 702 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,39%, до 3 979 пунктов.

Опасения по поводу банковского сектора внесли значительную неопределенность в торги на минувшей неделе и спровоцировали уход трейдеров от риска. В понедельник просел банковский сектор США, а в среду распродажи затронули европейские рынки.

Причиной обеспокоенности послужило закрытие нескольких американских банков, что усилило опасения по поводу возможного влияния жесткой монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США.

В результате аналитики перестали ожидать ускорения повышения ставки ФРС в марте, теперь большинство экспертов закладывают увеличение на 25 базисных пунктов, как и в феврале. Федрезерв начал повышать ставку в прошлом году на фоне высокой инфляции. "Решение для центробанков состоит в том, ориентироваться ли на инфляцию или на финансовую стабильность. Мы думаем, что им еще придется побороться с инфляцией", — приводит портал MarketWatch мнение стратегов Citi.

Инвесторы также ожидают публикацию статистики по промышленному производству в США в феврале. Аналитики прогнозируют, что в отчетном месяце показатель вырос на 0,2% к январю после нулевой динамики ранее.