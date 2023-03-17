МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Волатильность низколиквидных ценных бумаг увеличилась с ростом доли физических лиц на фондовом рынке, в связи с этим готовятся дополнительные ограничительные меры, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. ЦБ не нашел оснований для исключения банков из взноса в бюджет

"Что касается аномальных, не аномальных скачков низколиквидными акциями. У нас действительно на организованных торгах в последнем году в целом объемы торгов снизились, и ликвидность снизилась, уменьшился free float, нерезиденты ушли, и многие розничные инвесторы проявляют осторожность. Поэтому объективно возросла ценовая чувствительность к количеству, качеству сделок", — сказала она.

"Повышенная волатильность низколиквидных активов — она была всегда, всегда активы этого эшелона были более волатильны. Но она стала более заметной, когда у нас доля российских физических лиц стала выше на рынке. Потому что в отличие от институциональных инвесторов, а иностранные инвесторы часто были институциональными, у физических лиц часто не хватает и знаний, и они больше подвержены эмоциональным решениям, и это приводит к большим ценовым колебаниям. Конечно, здесь нужны, наверное, дополнительные меры", — продолжила Набиуллина.

Она напомнила, что Московская биржа уже приняла некоторые меры для того, чтобы ограничить наиболее агрессивные заявки на фондовом рынке.

"Сейчас обсуждаются другие варианты. Это обсуждается с участниками рынка, возможно введение и дискретных аукционов, и уменьшение ценовых коридоров, и какие-то инструменты стабилизации такого ценового процесса в процессе обсуждения, но наверняка нужно будет принимать эти решения. Это скорее объективный процесс, но, на наш взгляд, какие-то дополнительные меры здесь нужно принимать и ситуацию, безусловно, мы мониторим", — заключила она.