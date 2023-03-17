МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций днем в пятницу растет более чем на 2% на фоне корпоративных новостей, сильным драйвером стал взлет бумаг Сбербанка, следует из данных торгов на Московской бирже и комментариев экспертов. ЦБ поддержал либерализацию выплаты дивидендов по некоторым инвестициям

В ходе торгов пятницы индекс Мосбиржи поднялся выше 2300 пунктов впервые с 9 марта.

Рублевый индекс Мосбиржи к 15.51 мск рос на 2,73%, до 2319,79 пункта, долларовый РТС — на 2,57%, до 951,11 пункта.

При этом Майский фьючерс нефти марки Brent снижается на 1,71%, до 73,42 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Привилегированные и обыкновенные акции Сбербанка обновили максимум с 22 февраля 2022 года после дивидендных новостей. Как ранее в пятницу сообщил глава Сбера Герман Греф, набсовет Сбербанка рекомендовал выплату рекордных в истории банка дивидендов в размере 565 миллиарда рублей. Сбербанк выплатит дивиденды-2022 из расчета 25 рублей на одну акцию, они будут равны для обыкновенной и привилегированной бумаги.

К 15.51 мск привилегированные акции Сбербанка растут на 9,08%, его обыкновенные акции – на 8,72%. Привилегированные акции уже максимально в пятницу росли на 11,3% — до 193,64 рубля, обыкновенные акции банка — на 10,4%, до 193,66 рубля – максимума с февраля 2022 года.

Также в лидерах роста – расписки "О'Кей" (+7,33%), привилегированные акции "Транснефти" (+5,85%), НМТП (+4,36%), расписки Qiwi (+2,75%) и акции "Юнипро" (+2%).

В лидерах снижения – акции "Детского мира" (-3,01%), ИСКЧ (-2,43%), ММК (-0,88%), "Самолета" (-0,76%).

ПРОГНОЗЫ

"Если распродажи на мировых рынках не возобновятся, особенно на нефтяном, мы можем сохранить восходящую динамику, по меньшей мере на краткосрочном горизонте. Ближайшей целью подъема у индекса Мосбиржи может выступить область 2368–2378 пунктов, считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Российский рынок сегодня торгуется на положительной территории. Внешний фон для отечественного рынка со вчерашнего дня значительно улучшился – наметился подъем аппетита к риску в связи новостями о мерах по предотвращению банковского кризиса в США. Вместе с тем, оптимизм может оказаться мимолетным, и тревожность относительно ситуации в банковском секторе имеет шансы продлиться в ближайшие недели", — считает аналитик ФГ "Финам" Зарина Саидова.