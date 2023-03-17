МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Цены на медь в пятницу резко восстанавливаются, но все же им не удастся нивелировать понесенные ранее на неделе потери, сообщает Reuters. Стресс банковского сектора породил опасения относительно дальнейшего распространения кризиса и замедления роста мировой экономики.

По состоянию на 11.57 по Гринвичу фьючерсы на медь на LME прибавили 2,1%, до 8695,50 доллара за тонну, но с начала недели они потеряли почти 2%.

В среду котировки упали на 3,7% на новостях о банкротстве двух американских банков, а также проблемах швейцарского Credit Suisse. Цены на медь достигли 10-недельного минимума 8442 доллара за тонну в четверг.

Однако к пятнице опасения относительно распространения банковского кризиса немного ослабли, так как центральный банк Швейцарии оказал меры поддержки пострадавшей компании, а власти и банки США предприняли усилия по спасению First Republic Bank.

Европейские фондовые индексы продолжали укрепляться после роста в четверг, акции китайских компаний также повысились.

Настроения на рынках определят динамику цен на медь в краткосрочной перспективе, отметил стратег-аналитик Saxo Bank Оле Хансен. К тому же он уверен, что повышение цен на медь не заставит себя ждать, учитывая сильные фундаментальные факторы.

Аналитики Citi предполагают, что котировки меди опустятся до 8000 долларов за тонну в ближайшие месяцы на фоне опасений, связанных с ситуацией в банковском секторе США.

"Мы видим в этом прекрасную возможность для покупок", — сказали они, добавив, что цены на медь могут восстановиться до 9000 долларов за тонну через 6-12 месяцев.

Спрос на медь в Китае восстанавливается и, вероятно, будет оставаться сильным в следующем квартале, чему будут способствовать сезон пикового потребления и ослабление антиковидных мер.

Центральный банк Китая намерен сократить требования к банковским резервам, чтобы придать импульс росту экономики страны.

Алюминий на LME вырос в цене на 1,2%, до 2294,50 доллара за тонну, цинк прибавил 2%, до 2915 долларов, никель подорожал на 0,8%, до 23 420 долларов, свинец повысился на 0,1%, до 2068,50 доллара, а цены на олово увеличились на 1,2%, до 22 490 долларов.

Котировки никеля могут продемонстрировать укрепление по итогам недели, тогда как цены на другие цветные металлы нацелены на недельное падение.