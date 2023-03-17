МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Британский фунт в четверг вырос против доллара США на фоне улучшения настроений инвесторов после того, как несколько терпящих бедствие банков получили финансовую помощь, и это повлияло на британскую валюту сильнее, чем представленный на этой неделе бюджетный план Великобритании, сообщает Reuters.

К 10.14 по Гринвичу пара британский фунт/доллар США выросла на 0,2%, до 1,213. Пара евро/фунт поднялась на 0,1% и торговалась по 0,87790.

В среду министр финансов Великобритании Джереми Хант представил бюджетный план, предполагающий реформирование пенсионной системы и системы соцобеспечения детей, а также налоговые льготы для компаний. Кроме того, он заявил, что Великобритании, вероятно, удастся избежать рецессии в этом году, но это оказало лишь ограниченное влияние на британскую валюту.

"Это прошло относительно незамеченным, и о каком-либо значимом воздействии на фунт в этом смысле трудно говорить", — отмечает Франческо Песоле, валютный аналитик ING, обращая внимание на панику из-за событий в банковском секторе, затмившую бюджетные заявления Ханта.

First Republic Bank в четверг получил помощь в размере 30 млрд долларов от группы крупных американских банков. Ранее Швейцарский национальный банк заявил о готовности предоставить Credit Suisse 54 млрд долларов для поддержания ликвидности банка и восстановления доверия инвесторов.

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Европейский центральный банк, который в четверг, как и планировал, повысил процентные ставки на 50 базисных пунктов, в пятницу созвал экстренное заседание наблюдательного совета для обсуждения уязвимости и стресса в банковском секторе еврозоны после распродажи банковских акций, сообщил представитель ЕЦБ.

В пятницу утром рынки оценивали в 51% вероятность того, что на заседании на следующей неделе Банк Англии оставит ключевую ставку без изменений. Чуть ниже оценивалась вероятность того, что ставка будет повышена на 25 базисных пунктов.

Результаты опроса, опубликованного в пятницу Банком Англии, указали на снижение инфляционных ожиданий в британском обществе. Очередное заседание центрального банка Великобритании состоится в следующий четверг. На нем будет обсуждаться вопрос о необходимости повышения процентных ставок одиннадцатый раз подряд.

"Если судить по результатам последнего квартального опроса об инфляционных ожиданиях, задача Банка Англии по возвращению индекса потребительских цен (CPI) к целевому уровню, возможно, стала чуть легче", — отмечает Стюарт Коул, главный макроэкономист Equiti Capital.

"Опасность формирования зарплатно-ценовой спирали была ключевым фактором, оправдывавшим стремительное повышение процентных ставок до сих пор, а любые признаки потенциального ослабления этого давления могут оказаться достаточными, чтобы убедить Банк Англии замедлить темп ужесточения денежно-кредитной политики", — говорит он.