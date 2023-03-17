МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. "Тинькофф инвестиции" возобновляют торги частью иностранных ценных бумаг в тестовом режиме, доступны бумаги дружественных юрисдикций, торгующиеся на Гонконгской бирже, и ограниченное число американских бумаг, говорится в сообщении брокера, опубликованном в официальном Telegram-канале. Потанин заявил, что рассматривает "Тинькофф" как долгосрочную инвестицию

"Тинькофф Инвестиции в тестовом режиме возобновляют торги частью иностранных ценных бумаг. Инвесторам стали доступны бумаги дружественных юрисдикций — торгующиеся на Гонконгской бирже, а также ограниченное число американских бумаг", — сообщили в "Тинькофф".

Брокер будет постепенно наращивать число иностранных ценных бумаг, доступных для торгов, отметили в сообщении.

"Сделки исполняются при посредничестве независимой инфраструктуры для доступа клиентов к торговым операциям с ИЦБ. Обращаем внимание, что в ходе тестирования работоспособности инфраструктуры возможны незначительные задержки с отображением информации после совершения сделок", — заключили в "Тинькофф инвестициях".

В феврале "Тинькофф инвестиции" временно приостановили торговлю иностранными ценными бумагами на СПБ Бирже. При этом в "Тинькофф" отметили, что переносят иностранные ценные бумаги, торгующиеся там, в неподсанкционную компанию.

Ранее Альфа-банк, Росбанк и Тинькофф банк попали в десятый пакет антироссийских санкций ЕС. В "Тинькофф банке" сообщили, что подготовились к санкциям ЕС, они не влияют на обслуживание клиентов. При этом в кредитной организации отметили, что анализируют решение Еврокомиссии. Кроме того, "Тинькофф инвестиции" заявили, что переведут активы клиентов в течение одной-трех недель в новую неподсанкционную компанию, при этом привычные сервисы будут доступны в полном объеме.