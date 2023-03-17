МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Цены на нефть снижаются в ходе волатильной сессии в пятницу, утратив ранее завоеванные позиции, передает Reuters. Проблемы мирового банковского сектора могут спровоцировать самое значительное за несколько месяцев снижение котировок нефти по итогам недели.

По состоянию на 13.22 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent упали на 76 центов, или 1,02%, до 73,94 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI снизились на 52 цента, или 0,76%, до 67,83 доллара за баррель.

Падение цен отражает "по-прежнему хрупкий баланс рынка", отметил Оле Хансен из Saxo Bank.

При этом аналитики ожидают, что ограниченное предложение на мировом нефтяном рынке окажет поддержку ценам в обозримом будущем.

Представители ОПЕК+ полагают, что слабость котировок нефти на текущей неделе вызвана финансовыми драйверами, а не дисбалансом спроса и предложения, и вскоре рынок стабилизируется.

На текущей неделе котировки нефти WTI опустились ниже 70 долларов за баррель впервые с декабря 2021 года. На этом фоне правительство США может начать пополнять стратегические резервы нефти, что подстегнет спрос.

Аналитики также предполагают, что восстановление спроса на нефть в Китае окажет повышательное давление на котировки. В марте импорт американской нефти в Китай может достичь самого высокого уровня за два с половиной года.

В четверг Россия и Саудовская Аравия подтвердили приверженность принятому в октябре решению ОПЕК+ о сокращении целевого уровня добычи на 2 млн баррелей в день до конца 2023 года.

Очередное заседание объединенного министерского мониторингового комитета ОПЕК+ запланировано на 3 апреля.