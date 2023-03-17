МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию пятницы вырос на 2,9% на фоне скачка акций Сбербанка, за неделю рост рынка составил 2%, следует из данных Московской биржи. Набиуллина заверила, что ЦБ не занимается безграничным печатанием денег

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов поднялся на 2,86%, до 2322,78 пункта, долларовый РТС — на 2,34%, до 948,97 пункта.

Акции Сбербанка подскочили на 9% на фоне новостей по дивидендам.

За неделю индекс Мосбиржи поднялся на 2,04%, РТС — на 0,66%.