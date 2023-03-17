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2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230317/840110956.html
Российский рынок акций вырос за основную сессию вслед за скачком Сбербанка
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Российский рынок акций в основную сессию пятницы вырос на 2,9% на фоне скачка акций Сбербанка, за неделю рост рынка составил 2%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый... ПРАЙМ, 17.03.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию пятницы вырос на 2,9% на фоне скачка акций Сбербанка, за неделю рост рынка составил 2%, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов поднялся на 2,86%, до 2322,78 пункта, долларовый РТС — на 2,34%, до 948,97 пункта.
Акции Сбербанка подскочили на 9% на фоне новостей по дивидендам.
За неделю индекс Мосбиржи поднялся на 2,04%, РТС — на 0,66%.