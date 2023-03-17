МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу вечером поднимается более чем на 2,5%, котировки в районе максимумов с апреля 2022 года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.43 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 54,35 доллара, или на 2,83%, до 1 977,45 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожает на 3,78% — до 22,512 доллара за унцию. Планку выше стоимость золота последний раз пробивала 19 апреля 2022 года.

Стоимость золота поднялась с понедельника на примерно на 3,12%, что может стать самым большим недельным ростом с начала декабря.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,53%, до 103,86 пункта. Ослабление доллара поддерживает котировки золота, делая его более доступным для покупки в другой валюте.

Рынки продолжают следить за политикой Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным CME Group, 74,5% аналитиков закладывают повышение ставки в марте февральскими темпами — на 25 базисных пунктов, а 25,5% допускают сохранение ставки на текущих 4,5-4,75% годовых.

"Все больше спекуляций на тему того, что ФРС повторит на следующей неделе то, что сделал ЕЦБ на этой неделе — повысит ставку, как ожидалось, а затем возьмет паузу. Ожидания того, что ФРС приближается к завершению цикла ужесточения, подкосили доллар США", — комментирует динамику котировок по золоту ведущий аналитик XM Раффи Бояджан (Raffi Boyadjian), мнение которого приводит портал MarketWatch.