МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе роста российского рынка акций и рубля вслед за нефтью, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости. Набиуллина сравнила риски российских и американских банков

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи за неделю поднимется на 1,4% до 2355 пунктов, ожидают эксперты.

Цена на нефть марки Brent вырастет более чем на 3 доллара — до 76,2 доллара за баррель, а курс евро на форексе останется около 1,065 доллара, оценивают аналитики.

Курс доллара на следующей неделе упадет на 73 копейки, до 76,33 рубля, евро сползет на 97 копеек, до 81,03 рубля, юаня – на 6 копеек, до 11,13 рубля, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

Значительные вливания ликвидности в банки при одновременном повышении базовых процентных ставок и продажи активов с баланса Центробанков создает диссонанс, поскольку снижает эффективность проинфляционной монетарной политики, отмечает Владимир Евстифеев из банка "Зенит". Хотя это является среднесрочным риском, по мере восстановления позиций основных фондовых индексов, такие опасения вновь могут появиться на мировых площадках, добавляет он.

Темпы инфляции в ведущих экономках оказались выше ожиданий, и теперь с большим вниманием рыночные игроки ожидают комментариев относительно дальнейших перспектив денежно-кредитной политики, указывает Андрей Манько из РИА Рейтинга.

"Таким образом, наиболее важным событием будущей недели станет заседание ФРС по ключевой ставке и разъяснения относительно ДКП в среду. Вероятно, повышение ставки в рамках ожиданий (на 0,25 процентного пункта) не приведет к сильным движениям на рынках, однако в текущих реалиях можно ожидать неожиданностей, и соответственно могут быть значительные колебания на фондовых биржах. На фоне чуть более жесткой риторики в США мы ожидаем, что основная валютная евро/доллар снова опустится к уровню 1,05", — говорит он.

Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка отмечает, что ситуация на глобальных рынках остается сложной: угроза новой волны разрастания финансового кризиса остается высокой, т.к. пока не совсем понятно, все ли имеющиеся проблемы решены в сегменте средних банков США и способны ли "расшить" узкие места в своих балансах европейские банки, в первую очередь, итальянские и французские.

Тем не менее, повод для отскока у мировых рынков есть, считает эксперт и ожидает, что ФРС решится на поднятие целевого диапазона ставки на 25 б.п., но смягчит риторику и прогнозы по ставке, намекнув на паузу в цикле повышения.

"На рынке нефти в ближайшие дни будет происходить консолидация цен. Затем, учитывая высокий физический спрос, можно ожидать восстановления котировок до уровней, которые предшествовали банковской панике в США", — считает Валерий Вайсберг из ГК "Регион".

РУБЛЬ НАЙДЕТ ПОДДЕРЖКУ

Рубль может перейти к укреплению на фоне приближения налогового периода, тем более что объем налоговых выплат в бюджет и внебюджетные фонды в марте ожидается примерно на 70% выше, чем в феврале, считает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

В начале недели курс может превышать 77 рублей за доллар, тем не менее во второй половине недели компании-экспортеры могут нарастить продажи валюты в связи с мартовским налоговым периодом, что может поддержать снижение курса к 76 рублям, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

Курс доллара будет колебаться в диапазоне 75–77 рублей, оценивает Георгий Ващенко из Freedom Finance Global.

Несколько сдерживать покупателей валюты может умеренно жесткий тон ЦБ РФ на очередном заседании, указывающий на возможность повышения процентной ставки в ближайшие месяцы, считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

На рынке нефти в ближайшие дни будет происходить консолидация цен, а затем, учитывая высокий физический спрос, можно ожидать восстановления котировок до уровней, которые предшествовали банковской панике в США, считает Вайсберг, рассуждая о позитивных факторах курсообразования рубля. Британия окажется единственной страной из G7, чей ВВП снизится в 2023 году

ДИНМИКА ИНДЕКСОВ

"На российском рынке в фокусе лишь динамика цен на товарно-сырьевых рынках. В условиях мер по контролю за движением капитала внешняя турбулентность для внутреннего рынка выглядит вторичной. Котировки нефти постепенно восстанавливаются, что может стать хорошим сигналом для акций компаний из соответствующих секторов", — отмечает Евстифеев.

"Предстоящая неделя для российского фондового рынка пройдет скорее в позитивном ключе, что будет связано с развитием темы дивидендных выплат у голубых фишек. При этом индекс Московской биржи, весьма вероятно, сможет закрепится выше уровня 2300 пунктов", — полагает Манько.

При позитивном сценарии индекс Мосбиржи на будущей неделе сможет закрепиться на позициях выше 2300 пунктов, ориентир по индексу РТС – 900-1000 пунктов, считает Бахтин.

Локтюхов ждет активизации спроса на российские "фишки" с выходом индекса Мосбиржи в зону 2400-2440 пунктов. Поддержку покупателям, наряду с недооценностью, способны оказывать позитивные новости по дивидендам Сбербанка: сегодня наблюдательный совет кредитной организации принял решение рекомендовать выплатить 25 рублей на акцию дивидендов по итогам 2022 года, считает он.

Индексы Мосбиржи и РТС на следующей неделе при дальнейшем восстановлении мирового аппетита к риску и отсутствии негативных внутренних факторов могут пытаться закрепиться выше сопротивлений 2300 и 960 пунктов, считает Кожухова.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

Луше будут выглядеть бумаги химических концернов и металлургов, а хуже – акции строительных компаний, полагает Манько. Кроме того, мы ожидаем небольшой коррекции в акциях банков после объявления рекомендаций по дивидендам Сбербанка, добавляет он.

Локтюхов отмечает, что учитывая виды на возврат Сбербанка к докризисным уровням чистой прибыли и, соответственно, не меньшим дивидендным выплатам по итогам 2023 года, выход котировок его бумаг в зону 210-225 рублей выглядит делом ближайшего будущего.

"Мы также отмечаем оживление спроса на акции нефтегазовых компаний и полагаем, что в условиях ухода панических настроений с рынка нефти акции нефтяных компаний также могут показать неплохой рост. Мы тактически видим потенциал роста менее ликвидных, но идейных акций внутренних секторов: в их числе ИТ (мы предпочитаем группу "Позитив"), и представителей транспортного ("Совкомфлот") и машиностроительного секторов ("Соллерс", КАМАЗ)", — рекомендует он.

Кожухова также замечает, что как обыкновенные, так и привилегированные акции Сбербанка на фоне ожидания дивидендов могут достигнуть района 200 рублей, у которого возможна фиксация прибыли.

"Из запланированных на следующей неделе корпоративных событий стоит отметить лишь собрание акционеров "Фосагро" по финальным дивидендам за 2022 год, а также финансовые результаты "Россетей Ленэнерго" за четвертый квартал 2022 года", — добавляет она.