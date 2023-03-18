МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Лондонская биржа металлов (LME) обнаружила на складе в голландском Роттердаме мешки с камнями вместо никеля, сообщило агентство Блумберг.

По его данным, подмененная партия составляет всего 0,14% запасов никеля LME на сумму около 1,3 миллиона долларов.

Отмечается, что непосредственное влияние на рынки металлов окажется несущественным, однако новость грозит иметь последствия в "пронизанной скандалами" отрасли, где контракты LME считаются безопасными.

Трейдер Trafigura Group в феврале сообщил, что стал жертвой масштабного предполагаемого мошенничества, связанного с пропажей никелевых грузов, напоминает Блумберг. Трейдер понес убытки в размере 577 миллионов долларов.