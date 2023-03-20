МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ обратился к АО НКО "Национальный клиринговый центр" (НКЦ, входит в группу Московской биржи) с предложением создать специальные рублевые и валютные счета для допуска иностранных и российских покупателей к торгам и расчетам за российскую сельскохозяйственную продукцию, следует из проекта указа, опубликованного на портале проектов правительственных актов. Постпредство России при ООН оценило заявления о продлении зерновой сделки

Предполагается, в частности, что по этой схеме НКЦ "на основании заявлений иностранных покупателей открывает специальные рублевые счета типа "З" и специальные валютные счета типа "З" для допуска покупателей российской сельскохозяйственной продукции… к биржевым торгам и для расчетов за российскую сельскохозяйственную продукцию", а перечень такой продукции будет определяться правительством РФ.

В свою очередь НКЦ, в качестве уполномоченного банка, вправе будет открывать такие счета без личного присутствия представителя иностранного покупателя, а идентификация нового клиента (иностранного покупателя, его представителя, выгодоприобретателя или бенефициарного владельца) будет проводиться в рамках федерального закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

"Иностранный покупатель производит перевод средств ‎на специальный валютный счет типа "З" в иностранной валюте, ‎а уполномоченный банк на основании поручения иностранного покупателя, полученного в порядке, установленном правилами уполномоченного банка, осуществляет продажу иностранной валюты, поступившей от иностранного покупателя на такой счет, ‎на биржевых торгах", — также говорится в документе. Минсельхоз предложил закрепить понятие "фермерской продукции"

Далее НКЦ должен будет зачислять вырученные средства в рублях ‎на специальный рублевый счет типа "З" этого иностранного покупателя ‎и производить перевод зачисленных средств (в рублях) на рублевый счет российского поставщика. При этом, говорится в проекте указа, не допускается приостановление операций по таким спецсчетам и арест или списание средств, которые не связаны с исполнением обязательств с оплатой по контракту на поставку сельхозпродукции.

Предложенная схема аналогична порядку расчетов за экспорт из РФ газа, согласно которому Газпромбанк должен открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. РИА Новости направило запрос в Минсельхоз и на Московскую биржу.