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https://1prime.ru/Financial_market/20230320/840122241.html
Российский рынок акций растет в начале торгов
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МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций прибавляет примерно 0,8% в начале торговой сессии понедельника, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.01 мск... ПРАЙМ, 20.03.2023
рынки, новости, россия, мосбиржа, торги, акции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций прибавляет примерно 0,8% в начале торговой сессии понедельника, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.01 мск повышается на 0,83%, до 2342,25 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,99%, до 958,44 пункта.