 

МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций прибавляет примерно 0,8% в начале торговой сессии понедельника, следует из данных Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.01 мск повышается на 0,83%, до 2342,25 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,99%, до 958,44 пункта.

 