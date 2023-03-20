МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Цены на нефть в понедельник в Азии опустились до самых низких за 15 месяцев уровней. Этому способствовали опасения относительно того, что риски в мировом банковском секторе могут спровоцировать рецессию, которая повлечет за собой снижение спроса на топливо. Кроме того, на текущей неделе Федеральная резервная система (ФРС) США может повысить ключевую процентную ставку, передает Reuters.

Около 07.10 по Гринвичу майские фьючерсы на нефть Brent упали на 2,32 доллара, или 3,2%, до 70,65 доллара за баррель. Ранее контракты опустились до 70,56 доллара, самого низкого уровня с декабря 2021 года.

На прошлой неделе нефть Brent упала почти на 12%, что стало самым значительным недельным снижением с декабря.

Апрельские фьючерсы на нефть WTI торговались с понижением на 2,15 доллара, или 3,2%, по 64,59 доллара за баррель. Ранее они опустились до 64,51 доллара, самого низкого уровня с декабря 2021 года. На прошлой неделе контракты потеряли 13%, продемонстрировав самое сильное недельное падение с апреля 2022 года.

Экспирация апрельских фьючерсов на нефть WTI произойдет во вторник. Более активно торгующиеся майские фьючерсы на нефть WTI также снизились на 3,2%, до 64.81 доллара за баррель.

Ослабление котировок нефти наблюдается несмотря на то, что компания UBS заключила сделку о покупке Credit Suisse в попытке предотвратить дальнейшее распространение кризиса в банковской сфере.

Европейский центральный банк, ФРС и центральные банки других стран мира заявили о намерении увеличить ликвидность и обеспечить поддержку другим банкам.

"Рынок сфокусирован на сохраняющейся волатильности в банковском секторе и на перспективах дальнейшего повышения процентных ставок ФРС", — отметил Бэйден Мур из National Australia Bank.

"Другим потенциальным драйвером может стать предстоящее заседание ОПЕК. Усиление понижательных рисков для цен увеличивает вероятность того, что ОПЕК может сократить добычу сильнее, чтобы поддержать цены", — подчеркнул Мур.

ФРС, как ожидается, поднимет процентную ставку на 25 базисных пунктов по итогам заседания, которое завершится 22 марта, несмотря на недавний обвал банковского сектора. Такого мнения придерживается большинство экономистов, опрошенных Reuters.

Некоторые топ-менеджеры финансовых организаций призывают приостановить ужесточение денежно-кредитной политики, однако возобновить повышение процентных ставок в дальнейшем. Замедление темпов повышения процентных ставок может оказать давление на доллар США, что может сделать активы, номинированные в американской валюте, такие как нефть, более привлекательными для держателей иных валют.

"Волатильность, вероятно, будет сохраняться на этой неделе. На переднем плане остается беспокойство, связанное с состоянием финансовых рынков в целом. Кроме того, на этой неделе состоится заседание ФРС, что только усиливает неопределенность", — говорят аналитики ING Bank.

"Хотя мы по-прежнему ожидаем, что цены на нефть в этом году будут расти, вероятность того, что котировки Brent смогут подняться выше 100 долларов за баррель, уменьшается", — добавили в банке.

3 апреля состоится встреча мониторингового комитета ОПЕК+, в то время как заседание министров стран альянса пройдет 4 июня. В октябре страны ОПЕК+ договорились сократить совокупную нефтедобычу на 2 млн баррелей в день до конца 2023 года.

Между тем в Goldman Sachs понизили прогнозы цен на нефть Brent на фоне недавнего падения котировок, связанного с обвалом банковского сектора и опасениями по поводу рецессии. В банке теперь ожидают, что средняя цена на Brent в ближайшие 12 месяцев составит 94 доллара за баррель, а во второй половине 2024 года — 97 долларов за баррель против предыдущего прогноза 100 долларов за баррель.