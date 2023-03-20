МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. В пятницу котировки природного газа в США опустились на 7%, до 3-недельного минимума на ожиданиях уменьшения спроса на отопление помещений в условиях теплой погоды. Запасы газа в европейских хранилищах выросли впервые с января

Апрельские фьючерсы на природный газ в США завершили торги с понижением на 17,6 цента, или 7%, до 2,338 доллара за млн БТЕ. По итогам прошедшей и предыдущей недель котировки потеряли 3,2% и 19% соответственно.

Прогнозы погоды на конец марта предполагают, что температуры воздуха будут немного выше нормы для этого времени года, а значит, отопительный сезон не будет завершен позже обычного срока, отметил Гари Каннингэм из Tradition Energy.

"Мы ожидаем, что спрос на природный газ для генерации электроэнергии летом обновит максимумы, так как отказ от использования менее экологичных видов топлива в пользу природного газа остается актуальным", — добавил он. Число нефтегазовых установок в США выросло впервые за пять недель

Прогноз Refinitiv предполагает, что спрос на газ в США, в том числе экспортный спрос, снизится со 116,9 млрд кубических футов в день на прошедшей неделе до 108,0 млрд кубических футов в день на предстоящей неделе.

Объем поставок на семь СПГ-терминалов в США, включая Freeport в Техасе, может достичь около 13,8 млрд кубических футов в день.