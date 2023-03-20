СПбМТСБ: 70 — 80 процентов экспортных сделок попадает в базу расчета нефтяного индикатора
МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. В районе 70-80% экспортных нефтяных сделок попадает в базу расчета индикатора Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), и большая их часть заключается на условиях FOB (без учета расходов на транспортировку), которые, по мнению биржи, наиболее репрезентативны, рассказал РИА Новости управляющий директор СПбМТСБ Павел Иванов.
Минэнерго РФ ранее в марте своим приказом утвердило правила мониторинга цен на российскую экспортную нефть Urals и ESPO, в них будут учитываться данные СПбМТСБ, ценового агентства Argus и таможни. Отчет о его результатах министерство будет готовить ежемесячно до 10-го числа. По мнению Минэнерго, новый порядок мониторинга позволит отслеживать реальную стоимость нефти. СПбМТСБ в свою очередь агрегировала и передала в Минэнерго данные за предыдущий месяц, то есть за февраль.
"Не весь объем сделок попадает в расчёт индикатора: по некоторым сделкам из-за увеличившегося транспортного плеча мы можем получить данные о цене через два-три месяца. Россия в среднем в месяц экспортирует около 20 миллионов тонн нефти (данные за 2022 год), из них в базу расчёта индикатора попадает от 13 до 16 миллионов тонн. То есть в среднем мы видим 70-80% экспортно ориентированных сделок. Это достаточно репрезентативный индикатор", — рассказал Иванов.
По его словам, около 60-65% от всей регистрации указанных сделок – в портах на условиях FOB (если к этому прибавить трубопроводную нефть, показатель поднимется до 80-85%). "На наш взгляд, индикаторы, основанные на базисах FOB, максимально репрезентативны, потому что в них не входит стоимость фрахта и страхования груза, увеличивающие стоимость и которые нужно очищать, для того чтобы понять, за сколько же была продана нефть", — пояснил представитель биржи.
СПбМТСБ считает цены совершенных сделок, получая от нефтяников данные согласно постановлению правительства №623 (о порядке предоставления бирже данных о внебиржевых сделках). Нефтяники регистрируют все экспортные сделки, превышающие объем 1000 тонн, предоставляя бирже данные об объеме, цене, параметрах, куда и откуда идёт груз, на каких условиях он продан.
При этом если компания, к примеру, везёт в Индию нефть на условиях, отличных от FOB или CIF (например, DAP или DDU), то биржа не может их привести к FOB. Но представитель биржи заметил, что таких поставок сейчас не очень много. "Но потенциально мы считаем, что нужно корректировать 623-е постановление, чтобы увидеть цену нефти во всех точках – в точке добычи, в точке перевалки и в точке передачи нефти покупателю", — подчеркнул Иванов.
https://1prime.ru/Financial_market/20230320/840125666.html