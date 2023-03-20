МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. В районе 70-80% экспортных нефтяных сделок попадает в базу расчета индикатора Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), и большая их часть заключается на условиях FOB (без учета расходов на транспортировку), которые, по мнению биржи, наиболее репрезентативны, рассказал РИА Новости управляющий директор СПбМТСБ Павел Иванов. Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай в начале 2023 года

Минэнерго РФ ранее в марте своим приказом утвердило правила мониторинга цен на российскую экспортную нефть Urals и ESPO, в них будут учитываться данные СПбМТСБ, ценового агентства Argus и таможни. Отчет о его результатах министерство будет готовить ежемесячно до 10-го числа. По мнению Минэнерго, новый порядок мониторинга позволит отслеживать реальную стоимость нефти. СПбМТСБ в свою очередь агрегировала и передала в Минэнерго данные за предыдущий месяц, то есть за февраль.

"Не весь объем сделок попадает в расчёт индикатора: по некоторым сделкам из-за увеличившегося транспортного плеча мы можем получить данные о цене через два-три месяца. Россия в среднем в месяц экспортирует около 20 миллионов тонн нефти (данные за 2022 год), из них в базу расчёта индикатора попадает от 13 до 16 миллионов тонн. То есть в среднем мы видим 70-80% экспортно ориентированных сделок. Это достаточно репрезентативный индикатор", — рассказал Иванов.

По его словам, около 60-65% от всей регистрации указанных сделок – в портах на условиях FOB (если к этому прибавить трубопроводную нефть, показатель поднимется до 80-85%). "На наш взгляд, индикаторы, основанные на базисах FOB, максимально репрезентативны, потому что в них не входит стоимость фрахта и страхования груза, увеличивающие стоимость и которые нужно очищать, для того чтобы понять, за сколько же была продана нефть", — пояснил представитель биржи.

СПбМТСБ считает цены совершенных сделок, получая от нефтяников данные согласно постановлению правительства №623 (о порядке предоставления бирже данных о внебиржевых сделках). Нефтяники регистрируют все экспортные сделки, превышающие объем 1000 тонн, предоставляя бирже данные об объеме, цене, параметрах, куда и откуда идёт груз, на каких условиях он продан.

При этом если компания, к примеру, везёт в Индию нефть на условиях, отличных от FOB или CIF (например, DAP или DDU), то биржа не может их привести к FOB. Но представитель биржи заметил, что таких поставок сейчас не очень много. "Но потенциально мы считаем, что нужно корректировать 623-е постановление, чтобы увидеть цену нефти во всех точках – в точке добычи, в точке перевалки и в точке передачи нефти покупателю", — подчеркнул Иванов.