МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. ЦБ РФ поддержал идею депутата Госдумы Александра Якубовского об ограничении торговли на российских фондовых биржах ценными бумагами компаний оборонной промышленности недружественных РФ стран, следует из письма первого зампреда ЦБ Владимира Чистюхина на имя Якубовского, которое есть у РИА Новости. В Госдуме призвали снять акции компаний иностранного ВПК с биржевых торгов

Ранее, в запросе от 14 февраля, депутат предложил председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной ограничить биржевую торговлю акциями военно-промышленных компаний недружественных России стран. В запросе были особо отмечены бумаги компании Lockheed Martin, являющейся крупнейшим в мире разработчиком и производителем вооружения и военной техники по объему заключенных контрактов со структурами федерального правительства США.

Также в запросе было указано, что на Украину поставляются производимые им системы M412 HIMARS и противотанковые комплексы Javelin и Stinger, разработанные совместно с партнером компании — Raytheon Technologies, акции которого также торгуются на российском фондовом рынке.

"Банк России разделяет позицию о недопустимости с учетом текущих геополитических условий продолжения обращения в Российской Федерации ценных бумаг указанных компаний и поддерживает введение ограничения на такое обращение", — говорится в письме Чистюхина.

В ЦБ также отметили, что в целях выработки необходимых правовых решений для ограничения обращения в РФ ценных бумаг компаний из недружественных стран, производящих продукцию военного либо двойного назначения, регулятор направил свои предложения компетентным государственным органам.

"C учетом изложенного, в настоящее время по предложению Банка России правовой механизм ограничения обращения ценных бумаг вышеуказанных компаний находится в стадии проработки", — заключает Чистюхин.

На текущий момент на "СПБ Бирже" торгуются акции таких иностранных компаний военно-промышленного комплекса как: Boeing, Lockheed Martin, General Dynamics, Rheinmetall и Northrop Grumman. При этом с 1 января 2023 года все иностранные акции в России доступны для торгов только квалифицированным инвесторам.