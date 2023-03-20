МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. В понедельник цены на золото снижаются, поскольку инвесторы фиксируют прибыль после наблюдавшегося ранее роста выше 12-месячного пика, превышающего 2000 долларов. На передний план вновь выходят опасения относительно перспектив мирового банковского сектора и ожидания того, что ФРС поумерит темпы повышения процентных ставок. Золото дорожает утром в понедельник

По состоянию на 10.35 по Гринвичу золото на рынке спот торговалось с понижением на 0,6%, по 1975,33 доллара за унцию. Фьючерсы на золото подскочили на 0,8%, до 1988,90 доллара.

Ранее цены на золото потеряли более 1%, после чего продемонстрировали рост на тот же 1%, до максимума 2009,59 доллара, достигнутого в марте 2022 года. Выше этой отметки располагается рекордный максимум, установленный в начале пандемии.

"Золото продолжает пользоваться спросом в качестве актива-убежища ввиду банковского кризиса и напряженности на рынке. Кроме того, ожидания того, что ФРС поумерит темпы повышения ставок, также оказывают поддержку котировкам", — считает Карло Альберто де Каса, аналитик Kinesis Money.

"Если банковский кризис усилится, цены на золото могут подскочить к рекордным максимумам", — считает де Каса. По его словам, фиксация прибыли на рынке может начаться по достижении максимума 2000 долларов, который является одним из ключевых уровней сопротивления.

На фоне продолжающегося банковского кризиса инвесторы будут пристально следить за решением ФРС по процентной ставке, которое будет озвучено в среду. Трейдеры оценивают вероятность того, что центробанк США оставит ставки без изменений, в 59%.

Золото считается активом-убежищем в период финансовой неопределенности, в то время как понижение процентных ставок уменьшает альтернативные издержки владения золотом, не приносящим гарантированного дохода.

Цены на золото поднимались более чем на 100 долларов ранее в этом месяце после краха американского банка Silicon Valley. Вслед за Silicon Valley трудности начал испытывать Credit Suisse.

Европейские фондовые индексы отскочили от установленных ранее в понедельник минимумов, поскольку компании коммунального и горнодобывающего секторов демонстрируют рост, нивелируя снижение акций банковского сектора, произошедшее на фоне поглощения Credit Suisse со стороны UBS.

"Мы ожидаем значительной волатильности в ближайшие несколько недель на фоне заметной турбулентности на финансовых рынках. Тем не менее мы ожидаем, что цены на золото останутся высокими", — отметили в Fitch Solutions.

Между тем спот-цены на серебро снизились на 0,8%, до 22,41 доллара за унцию. Платина торговалась с повышением на 0,1%, по 976,98 доллара за унцию, в то время как палладий упал на 0,9%, до 1406,99 доллара за унцию.