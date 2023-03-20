МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Уведомление о делистинге ценных бумаг HeadHunter, решение о котором приняла американская биржа Nasdaq, не повлияет на деятельность компании и на её финансовое положение, оценивает эта рекрутинговая платформа. Совдир Qiwi изучит возможность подачи апелляции на решение NASDAQ

Nasdaq и Нью-Йоркская фондовая биржа в прошлую среду объявили о планах делистинга ценных бумаг ряда эмитентов из России, в том числе HeadHunter.

"Уведомление о делистинге не влияет на деятельность и финансовое положение HeadHunter, и мы по-прежнему сосредоточены на поддержании роста бизнеса", — говорится в сообщении.

Кроме того, компания намерена подать запрос в адрес соответствующего регулятора для обжалования делистинга.