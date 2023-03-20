МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Цена на золото в понедельник вечером растет, инвесторы предпочитают его как актив-убежище на фоне ситуации в банковском секторе США и ЕС, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. Цены на золото снижаются на фоне фиксации прибыли инвесторами

По состоянию на 20.08 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 6,05 доллара, или на 0,31%, до 1 979,55 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожает на 0,67% — до 22,613 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,34%, до 103,35 пункта. Удешевление доллара поддерживает спрос на золото, делая его более доступным для покупки в другой валюте.

Рынки продолжают следить за ситуацией в банковских секторах США и ЕС, а также за политикой Федеральной резервной системы. Инвесторы опасаются, что последствия банковского кризиса или действия Федрезерва могут стать причиной замедления мировой экономики или даже рецессии. На этом фоне золото дорожает, так как в условиях глобальной неопределенности на рынках трейдеры используют его в качестве актива-убежища.

"Золото будет оставаться наиболее предпочтительным активом до тех пор, пока у инвесторов не появится уверенность в том, что никакие другие финансовые институты не подвержены риску", — сказал порталу MarketWatch рыночный аналитик Kinesis Money Руперт Роулинг (Rupert Rowling).