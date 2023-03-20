МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Банк России определил для депозитариев порядок возврата российских ценных бумаг из-за рубежа, что позволит исключить иностранные организации из цепочки учета этих бумаг, говорится в сообщении ЦБ РФ. ЦБ поддержал ограничение обращения бумаг компаний ВПК недружественных стран

"Банк России определил для депозитариев порядок возврата российских ценных бумаг, которые учитываются на их клиентских счетах за рубежом. Это позволит исключить иностранные организации из цепочки учета российских бумаг и защитить интересы и права инвесторов", — сообщает регулятор.

Как указывается в сообщении, депозитарии должны подать заявления о переводе в НРД, после чего ценные бумаги будут зачислены на их счета депо номинального держателя, открытые в центральном депозитарии. Такая возможность предоставляется им один раз, указывается там же.

Кроме того, с 1 января 2023 года владельцы ценных бумаг, передавшие их по договору на хранение иностранной организации с правом пользования, могут обратиться с заявлением в российский депозитарий о принудительном переводе активов в отечественную инфраструктуру, сообщает ЦБ.

"При этом Банк России установил срок, на который может быть продлена эта процедура. Если зарубежный институт представил свои обоснованные возражения на списание за два дня до истечения срока, указанного в уведомлении, то на урегулирование вопросов дается еще 30 рабочих дней", — отмечается там же.