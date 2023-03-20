МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Падение на европейских рынках акций к концу дня сменилось ростом. Бумаги банковского сектора отскочили от трехмесячных минимумов, которые были зафиксированы на фоне сделки UBS по покупке Credit Suisse за долю его рыночной стоимости, сообщает Reuters.

Панъевропейский индекс STOXX 600 вырос к закрытию на 1,0% после падения почти на 2% в течение дня.

Банковский субиндекс вырос на 1,3% после того, как поглощение Credit Suisse группой UBS при поддержке государства, похоже, исключило один из источников беспокойства для мирового банковского сектора.

"Тот факт, что поглощение UBS произошло так быстро, что банк не рухнул и что это было корпоративное поглощение, а не спасение со стороны правительства или регулятора, очевидно, заставило рынки чуть позитивнее взглянуть на ситуацию в банковском секторе", — сказала Дэнни Хьюсон, глава отдела финансового анализа AJ Bell.

Акции Credit Suisse упали на 55,7% после того, как конкурирующий с ним UBS заявил, что заплатит за него 3 млрд швейцарских франков (3,23 млрд долларов) и возьмет на себя убытки в размере до 5,4 млрд долларов.

Акции UBS выросли на 1,3% после падения на 16% в ходе нестабильной сессии.

Индексы Испании и Италии, в которых велик вес кредитных банков, прибавили 1,3% и 1,6%, опередив региональные аналоги.

Инвесторы все еще были обеспокоены новостью о том, что обязательства Credit Suisse по дополнительным облигациям 1-го уровня — или облигациям AT1 — номинальной стоимостью 17 млрд долларов будут полностью списаны. Это разозлило некоторых держателей долга, которые верили, что они будут защищены лучше, чем акционеры.

Рост в отраслевом разрезе возглавили горнодобывающие компании. Их субиндекс поднялся на 2,8% благодаря росту цен на медь на фоне ослабления доллара и признаков улучшения спроса со стороны главного потребителя — Китая.

Между тем, президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что потрясения на финансовых рынках не помешают Европейскому центральному банку бороться с инфляцией, поскольку у него есть отдельные инструменты для решения обеих проблем.

Индекс STOXX 600, который в какой-то момент набирал с начала года 10%, после краха Silicon Valley Bank и Signature Bank и проблем в Credit Suisse сократил прирост до 3,7%.