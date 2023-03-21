События в сфере макроэкономики и бизнеса 21 марта
МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 21 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|JPY
|Япония — День весеннего равноденствия — выходной на Токийской фондовой бирже
|3:30
|AUD
|Австралия — Протокол заседания РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике
|13:00
|EUR
|Германия — Индекс текущих экономических условий ZEW (март)
|-45,1
|-44,3
|13:00
|EUR
|Германия — Индекс экономических настроений ZEW (март)
|28,1
|17,1
|13:00
|EUR
|Еврозона — Индекс экономических настроений от ZEW (март)
|29,7
|16
|15:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (февраль)
|5%
|4%
|15:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль)
|0,3%
|15:30
|CAD
|Канада — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль)
|0,5%
|0,5%
|15:30
|EUR
|Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард
|16:30
|EUR
|Еврозона — Выступление представителя ЕЦБ, председателя Европейской службы банковского надзора /EBA/ Андреа Энрии
|17:00
|USD
|США — Продажи на вторичном рынке жилья
|4 млн
|4,19 млн
|17:00
|USD
|США — Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (февраль)
|-0,7%
|5%
|18:30
|EUR
|Еврозона — Выступление представителя ЕЦБ, председателя Европейской службы банковского надзора /EBA/ Андреа Энрии
|20:00
|USD
|США — Аукцион по размещению 20-летних казначейских облигаций
|3,977%
|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|1,155 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Россети — ВОСА (реестр закрыт 22.02.2023, в заочной форме, досрочные перевыбоы СД)
|RUB
|Совкомфлот — СД (рекоменд. по див-дам 2022)
|0 — див-д 2021
https://1prime.ru/Financial_market/20230321/840135947.html