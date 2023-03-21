МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 21 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
  JPY Япония — День весеннего равноденствия — выходной на Токийской фондовой бирже    
3:30 AUD Австралия — Протокол заседания РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике    
13:00 EUR Германия — Индекс текущих экономических условий ZEW (март) -45,1 -44,3
13:00 EUR Германия — Индекс экономических настроений ZEW (март) 28,1 17,1
13:00 EUR Еврозона — Индекс экономических настроений от ZEW (март) 29,7 16
15:30 CAD Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (февраль) 5% 4%
15:30 CAD Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль) 0,3%  
15:30 CAD Канада — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль) 0,5% 0,5%
15:30 EUR Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард    
16:30 EUR Еврозона — Выступление представителя ЕЦБ, председателя Европейской службы банковского надзора /EBA/ Андреа Энрии    
17:00 USD США — Продажи на вторичном рынке жилья 4 млн 4,19 млн
17:00 USD США — Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (февраль) -0,7% 5%
18:30 EUR Еврозона — Выступление представителя ЕЦБ, председателя Европейской службы банковского надзора /EBA/ Андреа Энрии    
20:00 USD США — Аукцион по размещению 20-летних казначейских облигаций 3,977%  
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) 1,155 млн барр  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Россети — ВОСА (реестр закрыт 22.02.2023, в заочной форме, досрочные перевыбоы СД)    
  RUB Совкомфлот — СД (рекоменд. по див-дам 2022) 0 — див-д 2021  