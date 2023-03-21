МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Цены на золото во вторник растут. Как сообщает Reuters, инвесторы ожидают заседания Федеральной резервной системы (ФРС), полагая, что центробанк может замедлить темпы повышения процентных ставок в условиях нестабильности в банковском секторе.

Около 05.46 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 0,2%, до 1982,29 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX торговались с повышением на 0,1%, до 1984,30 доллара за унцию.

Рынок оценивает вероятность того, что ФРС оставит процентную ставку без изменений, в 26,9%. Вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов оценивается в 73,1%.

"Золото торгуется около 1980 долларов, оставаясь в диапазоне понедельника", — отметил Мэтт Симпсон, аналитик City Index.

"В случае приостановки (повышения процентных ставок) золото может первоначально подскочить выше 2000 долларов, однако оно сможет удержать достигнутые позиции, если представители ФРС пересмотрят в сторону понижения прогнозы уровней процентной ставки в будущем и возьмут более мягкий тон на пресс-конференции… вероятнее всего, центробанк поднимет ставку на 25 базисных пунктов и объявит, что дальнейшие темпы повышения будут зависеть от экономических данных", — подчеркнул он.

Золото считается активом-убежищем во времена финансовой нестабильности. Снижение процентных ставок делает золото более привлекательным для инвесторов, так как оно сокращает альтернативные издержки владения этим драгоценным металлом.

В ходе волатильных торгов понедельника цены на золото снизились на 1%, а затем совершили разворот и подскочили к максимуму с марта 2022 года 2009,59 доллара за унцию. Инвесторы оценивали влияние мер, принятых несколькими центробанками с целью сдержать распространение банковского кризиса и стабилизировать мировые финансовые рынки.

В воскресенье UBS решил приобрести Credit Suisse за 3,23 млрд долларов при посредничестве властей Швейцарии, что приостановило обвал акций компаний банковского сектора. Между тем настроения на рынке по-прежнему были тревожными.

"Несмотря на то, что регуляторы в банковской сфере попытались восстановить доверие рынка, неопределенность по-прежнему способствует покупкам золота", — отметили аналитики ANZ.

Спот-цены на серебро выросли на 0,2%, до 22,57 доллара за унцию, платина подешевела на 0,2%, до 986,53 доллара за унцию, а палладий подорожал на 0,2%, до 1417,54 доллара за унцию.