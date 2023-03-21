МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Во вторник цены на золото перешли на негативную территорию, демонстрируя снижение второй день подряд после роста выше 2000 долларов в ходе предыдущей сессии. как сообщает Reuters, инвесторы переключили внимание с банковского кризиса на предстоящее заседание Федеральной резервной системы (ФРС).

Около 09.12 по Гринвичу спот-цены на золото снизились на 0,6%, до 1967,17 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX торговались с понижением на 0,6%, до 1970,30 доллара за унцию.

В понедельник цены на золото достигли максимума с марта 2022 года на отметке 2009,59 доллара, после чего опустились к 1978,71 доллара.

Котировки драгоценного металла прибавили более 100 долларов на фоне коллапса Silicon Valley Bank, произошедшего ранее в этом месяце, поскольку инвесторы стремились приобрести активы-убежища.

Европейские фондовые индексы прибавили около 1%, при этом банковские акции лидировали в восстановлении на фоне ряда мер по стабилизации банковского сектора. Инвесторы надеются, что центробанк США замедлит темпы повышения процентных ставок.

Участники рынка золота проявляют некоторую осторожность в преддверии заседания ФРС, отметил Майкл Хьюсон, старший рыночный аналитик CMC Markets.

"Смягчение риторики (ФРС) может подстегнуть рост цен на золото к 2000 долларам, однако для достижения рекордных максимумов (рынку золота) потребуются четкие доказательства того, что (цикл) повышения процентных ставок завершен", — добавил он.

По данным CME FedWatch, рынок оценивает вероятность того, что по итогам заседания 21-22 марта ФРС оставит процентную ставку без изменений, в 16,6%. Вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов оценивается в 83,4%.

Снижение процентных ставок делает золото более привлекательным для инвесторов, так как оно сокращает альтернативные издержки владения этим драгоценным металлом.

"Некоторая нервозность на рынке оказывает поддержку котировкам золота. Ожидания менее агрессивной (денежно-кредитной) политики ФРС ограничивают снижение цен", — отметил Лукман Отунуга, старший аналитик FXTM.

"С технической точки зрения, ценам на золото, возможно, потребуется совершить падение к 1955 долларам, прежде чем доминирование на рынке снова перейдет к быкам", — добавил он.

Доллар прибавил 0,1%, ослабляя привлекательность золота для держателей иных валют. Доходность 10-летних казначейских облигаций также выросла.

Спот-цены на серебро снизились на 0,6%, до 22,39 доллара за унцию, платина подешевела на 0,2%, до 986,77 доллара за унцию, а палладий потерял 0,2% и опустился до 1417,62 доллара за унцию.