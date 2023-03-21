МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы растут во вторник, следует из данных торгов. Трейдеры с осторожностью ожидают итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США в среду, но в целом склонны к риску. Американский инвестор заявил о "хрестоматийном" кризисе в США

По состоянию на 14.45 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,83% — до 32 727 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,68%, до 12 775 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,83%, до 4 016,25 пункта.

В среду ФРС объявит свое решение по ключевой ставке, а также обновит макроэкономические прогнозы, включая прогноз по уровню ставки. После этого на пресс-конференции выступит председатель американского центробанка Джером Пауэлл. Рынки ждут от него подсказок по дальнейшим планам регулятора на фоне банковского кризиса.

В то же время беспокойство за банковский сектор несколько утихло, и трейдеры в целом склонны рисковать. После закрытия в марте нескольких банков в США власти объявили о мерах поддержки, а швейцарский Credit Suisse будет поглощен другим крупным местным банком, UBS. На этом фоне биржи Европы во вторник растут на 1,5%, медь и нефть дорожают, а более надежное золото снижается в цене.

Аналитики при этом предупреждают о сохранении рисков. "Несмотря на очевидное облегчение, обеспокоенность все еще сильна", — цитирует агентство Франс Пресс старшего рыночного аналитика Finalto Нила Уилсона (Neil Wilson).