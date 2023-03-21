МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Основные индексы Уолл-стрит начали день с повышением, поскольку спасение Credit Suisse смягчило тревогу по поводу угрозы более масштабного банковского кризиса. Теперь инвесторы ждут результатов заседания Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике, передает Reuters.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на открытии на 176,13 пункта, или 0,55%, до 32 420,71 пункта.

S&P 500 поднялся на 24,32 пункта, или 0,62%, до 3975,89 пункта, а Nasdaq Composite — на 89,25 пункта, или 0,76%, до 11 764,79 пункта.