МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Во вторник котировки золота потеряли более 1% на фоне роста доходности казначейских облигаций. Некоторые трейдеры фиксируют прибыль после масштабного ралли на фоне ослабления склонности к риску, вызванного банковским кризисом. В центре внимания находится заседание Федеральной резервной системы (ФРС), по итогам которого будет принято решение по процентной ставке. Цены на золото перешли к снижению в преддверии заседания ФРС

Около 14.00 по Гринвичу спот-цены на золото снизились на 1,3%, до 1952,39 доллара за унцию. Фьючерсы на золото упали в цене на 1,3%, до 1957,00 долларов за унцию.

Позднее во вторник начнется двухдневное заседание ФРС, по итогам которого, как ожидается, центральный банк может отказаться от значительного повышения ставок.

"Рынок хочет услышать позицию ФРС и мнение (председателя центрального банка США Джерома) Пауэлла по поводу кризиса в банковском секторе и мер борьбы с ним. Наиболее вероятным является менее активное повышение процентных ставок", — считает Боб Хаберкорн, старший рыночный стратег-аналитик RJO Futures.

"(Однако) уверенности в том, что и как скажет (Пауэлл) нет, в связи с чем цены на золото снижаются. Отчасти негативная динамика связана с небольшой фиксацией прибыли", — добавил он.

По данным CME FedWatch, рынок оценивает вероятность того, что по итогам заседания 21-22 марта ФРС оставит процентную ставку без изменений, в 18%. Вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов оценивается в 82%.

Повышение процентных ставок делает золото менее привлекательным для инвесторов, так как оно увеличивает альтернативные издержки владения этим драгоценным металлом. Доходность 10-летних казначейских облигаций колеблется вблизи сессионных максимумов.

Между тем золотой биржевой фонд SPDR Gold Trust фиксирует устойчивый отток металла.

"При падении ниже отметки 1950 долларов возможно некоторое усиление продаж, однако сильный физический спрос и восстановление инвестиционного интереса должны сдерживать потенциал падения цен (на золото)", — считают в TD Securities

Спот-цены на серебро снизились на 0,9%, до 22,31 доллара за унцию, платина подешевела на 1%, до 978,41 доллара за унцию, а палладий потерял 1% и опустился до 1399,83 доллара за унцию.