МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Ведущие фондовые индексы США сегодня в начале торгов растут. Как сообщает Reuters, спасение банка Credit Suisse смягчило опасения насчет цепной реакции, и теперь инвесторы ожидают решения Федеральной резервной системы США, которая сегодня начинает двухдневное заседание.

Сейчас трейдеры в основном рассчитывают на повышение ставки только на 25 базисных пунктов. До банковского кризиса, вызванного крахом Silicon Valley Bank и Signature Bank в начале этого месяца, ожидалось, что центробанк США пойдет на повышение ставки на 50 базисных пунктов.

Поглощение Credit Suisse банком UBS при поддержке государства, а также шаги, предпринятые центральными банками для увеличения ликвидности, ослабили опасения насчет распространения кризиса на более широкий банковский сектор. Тем не менее аналитики предупреждают: слишком рано утверждать, что кризис миновал.

"Хорошо, что до сих пор регуляторы спасали банки в части депозитов, но вряд ли с этой смутой уже покончено, — сказал Питер Кардилло, главный рыночный экономист Spartan Capital Securities. — ФРС меньше всего хочет допустить хаос на рынках. Лучшее, что они могут сделать, — взять паузу, а затем вернуться к этому вопросу в мае".

Министр финансов США Джанет Йеллен сегодня заявила, что американская банковская система стабилизируется после серьезных мер со стороны регуляторов, однако могут понадобиться дальнейшие шаги для защиты банковских вкладчиков, если менее крупные учреждения столкнутся с выводом средств, которое может распространиться на другие фирмы.

Акции крупнейших американских банков, таких как JPMorgan, Citigroup и Bank of America, подорожали примерно на 3%.

Пострадавшие ранее акции региональных кредиторов США также повышаются. Бумаги First Republic Bank, которые вчера достигли рекордного минимума, поднялись на 25%.

Генеральный директор JPMorgan Chase & Co Джейми Даймон ведет переговоры с другими крупными банками о новых шагах по стабилизации First Republic, в том числе обсуждается возможность инвестирования, сообщила в понедельник газета Wall Street Journal.

Бумаги ближайших аналогов First Republic — PacWest Bancorp и Western Alliance Bancorp — выросли на 11,8% и 11% соответственно.

Между тем, акции Meta Platforms Inc* подорожали на 1,8% на сообщениях о том, что Morgan Stanley повысил их рейтинг с "наравне с рынком" до "выше рынка". Бумаги Tesla Inc прибавили 3,7% благодаря ожиданиям успешного квартала в Китае после свежих данных по розничным продажам.

На момент написания обзора Dow Jones Industrial Average добавил 292,28 пункта, или 0,91%, до 32 536,86 пункта, S&P 500 вырос на 39,32 пункта, или 1%, до 3990,89 пункта, а Nasdaq Composite — на 108,64 пункта, или 0,93%, до 11 784,18 пункта.

Все 11 субиндексов S&P 500 повышаются, при этом финансовый сектор возглавил прирост.

Акции Nvidia Corp добавили 0,7% перед ежегодной конференцией, посвященной разработчикам ПО.

Акции китайской торговой платформы PDD Holdings Inc упали на 1,8% после того, как компания Google из холдинга Alphabet Inc приостановила загрузки ее приложения Pinduoduo из Play Store из-за обнаружения вредоносного кода.

На Нью-Йоркской фондовой бирже количество растущих акций превзошло число падающих в соотношении 6,22 к 1, а на бирже Nasdaq — в соотношении 4,31 к 1.

В составе S&P зафиксировано пять новых 52-недельных максимумов и ни одного нового минимума, а у Nasdaq — 19 новых максимумов и 42 новых минимума.

* — деятельность Meta (WhatsApp, соцсети Facebook и Instagram) запрещена в РФ как экстремистская