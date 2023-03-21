МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Банкам еврозоны необходимо следить за источниками финансирования, иначе они могут быть "застигнуты врасплох" повышением процентных ставок, сказал во вторник руководитель направления банковского надзора Европейского центрального банка Андреа Энриа, передает агентство Reuters.

Представляя годовой отчет ЕЦБ о банковском надзоре, Энриа отметил устойчивость банков еврозоны, но предупредил, что резкий рост стоимости заимствований за прошедший год означает, что банки больше не смогут рассчитывать на дешевое финансирование и рост финансовых рынков.

"Повышение процентных ставок и количественное ужесточение требуют от банков особого внимания к рискам ликвидности и финансирования", — говорится в тексте, который, как сообщили в ЕЦБ, был подготовлен в феврале, еще до недавних потрясений в мировой банковской системе.

"Существует опасность того, что банки могут быть застигнуты врасплох", — предупредил Энриа.

Мировая финансовая система переживает не лучшие времена после того, как у Silicon Valley Bank в США и Credit Suisse в Швейцарии по разным причинам закончились наличные денежные средства.

Энриа также предупредил, что рост стоимости заимствований может ударить по собственным активам банков.

Это стало серьезной проблемой для SVB, который инвестировал депозиты своих клиентов без хеджирования риска роста процентных ставок, что в конечном итоге привело к массовому изъятию вкладов.

"(Банкам) следует руководствоваться разумными и рациональными практиками моделирования в управлении активами и обязательствами, чтобы фиксировать изменения в предпочтениях и поведении клиентов при изменении режима процентных ставок, — отметил Энриа. — Им также следует внимательно следить за рисками, связанными с инструментами хеджирования".

После серии скандалов Credit Suisse также столкнулся с бегством вкладчиков, особенно иностранных.

В крупных европейских банках коэффициент достаточности капитала, рассчитываемый как процентное соотношение собственного капитала банка и его рискованных активов, в конце прошлого года составлял 15,3%, что чуть больше, чем в сентябре, сообщил Энриа, выступая во вторник перед европейскими законодателями.

Их коэффициент краткосрочной ликвидности, определяющий объем высококачественных ликвидных активов, которыми банк должен обладать, чтобы пережить месяц оттока средств, в конец года составлял 161%. Это чуть меньше, чем в сентябре, но намного выше нормативного уровня.