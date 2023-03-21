МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Платежный сервис Qiwi подал запрос на устное слушание по обжалованию решения биржи Nasdaq о делистинге, говорится в сообщении компании. "Яндекс" направил апелляцию на решение NASDAQ по его акциям

"Qiwi, ведущий поставщик передовых платежных и финансовых услуг в России и СНГ, объявляет о подаче запроса на устное слушание по обжалованию решения Nasdaq о делистинге", — сообщил сервис.

Компания 15 марта 2023 года получила уведомление от фондовой биржи Nasdaq о делистинге ее американских депозитарных акции (ADS), каждая из которых представляет одну обыкновенную акцию класса B из списка Nasdaq Global Select Market.

Как сообщили в компании, 21 марта Qiwi направила официальный запрос на устное слушание по обжалованию решения Nasdaq о делистинге.

"В процессе разбирательства по делистингу торги будут оставаться приостановленными, а решение о делистинге неподтвержденным. Таким образом, делистинга не будет, пока Комиссия по слушанию не вынесет письменное решение о результатах слушания", — пояснил сервис.