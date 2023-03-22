События в сфере макроэкономики и бизнеса 22 марта
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 22 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|10:00
|GBP
|Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль)
|-0,6%
|0,6%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (февраль)
|10,1%
|9,9%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Индекс закупочных цен производителей (м/м) (февраль)
|-0,1%
|0,2%
|11:45
|EUR
|Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард
|12:30
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Исполнительного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/, главного экономиста Филиппа Лейна
|13:30
|EUR
|Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций
|2,56%
|14:00
|GBP
|Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (март)
|-16
|-15
|15:05
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Сабины Маудерер
|15:30
|CAD
|Канада — Индекс цен на новое жилье (м/м) (февраль)
|-0,2%
|16:45
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фабио Панетты
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|1,55 млн барр
|-1,448 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|-1,916 млн барр
|-1,558 млн барр
|20:00
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Буркхарда Бальца
|20:00
|EUR
|Германия — Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля
|21:00
|USD
|США — Решение по процентной ставке ФРС
|4,75%
|5%
|21:30
|USD
|США — Пресс-конференция Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Газпром нефть — СД (о заключении ПАО договора о предоставлении банковских гарантий с российским банком)
|RUB
|Россети Волга — СД (утверждение программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности компании на 2023 — 2027)
|RUB
|ТГК-14 — ВОСА (реестр закрыт 26.02.2023, в заочной форме, одобрение договора денежного целевого займа между ПАО и АО ДУК по кредитному договору с Промсвязьбанком, одобрение заключения между ПАО и Промсвязьбанком договоров залога недвижимого имущества)
https://1prime.ru/Financial_market/20230322/840153114.html