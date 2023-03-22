МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 22 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
10:00 GBP Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль) -0,6% 0,6%
10:00 GBP Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (февраль) 10,1% 9,9%
10:00 GBP Великобритания — Индекс закупочных цен производителей (м/м) (февраль) -0,1% 0,2%
11:45 EUR Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард    
12:30 EUR Еврозона — Выступление члена Исполнительного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/, главного экономиста Филиппа Лейна    
13:30 EUR Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций 2,56%  
14:00 GBP Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (март) -16 -15
15:05 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Сабины Маудерер    
15:30 CAD Канада — Индекс цен на новое жилье (м/м) (февраль) -0,2%  
16:45 EUR Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фабио Панетты    
17:30 USD США — Запасы сырой нефти 1,55 млн барр -1,448 млн барр
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -1,916 млн барр -1,558 млн барр
20:00 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Буркхарда Бальца    
20:00 EUR Германия — Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля    
21:00 USD США — Решение по процентной ставке ФРС 4,75% 5%
21:30 USD США — Пресс-конференция Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Газпром нефть — СД (о заключении ПАО договора о предоставлении банковских гарантий с российским банком)    
  RUB Россети Волга — СД (утверждение программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности компании на 2023 — 2027)    
  RUB ТГК-14 — ВОСА (реестр закрыт 26.02.2023, в заочной форме, одобрение договора денежного целевого займа между ПАО и АО ДУК по кредитному договору с Промсвязьбанком, одобрение заключения между ПАО и Промсвязьбанком договоров залога недвижимого имущества)    