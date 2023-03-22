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ТГК-14 — ВОСА (реестр закрыт 26.02.2023, в заочной форме, одобрение договора денежного целевого займа между ПАО и АО ДУК по кредитному договору с Промсвязьбанком, одобрение заключения между ПАО и Промсвязьбанком договоров залога недвижимого имущества)