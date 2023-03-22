МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Акции японских финансовых компаний сегодня присоединились к глобальному ралли, благодаря чему индекс Nikkei вырос на 1,9% — на максимальную величину за два месяца. Инвесторы, тем временем, готовились к ключевому решению Федеральной резервной системы по процентным ставкам, которое будет принято позднее сегодня. Названа валюта, которая может стать для Евразии "новым долларом"

Акции Nomura Holdings и Daiwa Securities подорожали примерно на 4,5% после заверений министра финансов США Джанет Йеллен в том, что депозиты менее крупных банков будут защищены.

Бумаги интернет-компании Rakuten Group подскочили почти на 6%. Reuters сообщила, что компания планирует провести IPO своего банковского подразделения уже в апреле.

Резкое ослабление иены также поддержало рынок, особенно акции автопроизводителей. Нефтегазовый сектор повысился на фоне сильного роста цен на сырую нефть. Кроме того, подъем в американском технологическом секторе стимулировал удорожание акций японских производителей чипов.

"Опасения насчет финансового сектора немного отступили, и в результате японский фондовый рынок отыграл позиции, утерянные в понедельник", — отметил Маки Савада, аналитик Nomura Securities.

Nikkei сегодня прибавил 1,9% до 27 466,61 пункта. Индекс зафиксировал сильнейший прирост с 18 января.

Финансовый сектор набрал 2,6% и занял вторую строчку после нефтегазового сектора, который подскочил на 2,7%.

Более широкий индекс Topix повысился на 1,7% до 1962,93 пункта. Японское правительство оценило стабильность финансовой системы

Во вторник японские рынки были закрыты в связи с государственным праздником.

Акции Nissan возглавили прирост в секторе автопроизводителей, добавив 3,9%. Бумаги Honda подорожали на 2,9%, акции Toyota — на 1,9%.

Бумаги производителя полупроводникового оборудования Tokyo Electron поднялись на 2,3%, акции Advantest — на 2,8%.

Акции Fast Retailing оказали сильнейшую поддержку Nikkei — их вклад в рост индекса на 521 пункт составил 49 пунктов.

Бумаги SoftBank Group набрали 2,8%.

Из 225 компонентов Nikkei выросли 214, снизились 10 и один завершил торги без значительных изменений.