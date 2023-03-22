МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Котировки золота растут, но остаются в сравнительно узком диапазоне в среду. Как сообщает Reuters, инвесторы предпочитают оставаться в боковом тренде перед обнародованием решения Федеральной резервной системы (ФРС) по процентным ставкам.

В 09.49 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 0,3%, до 1945,55 доллара за унцию, после падения на 2% во вторник. Фьючерсы на золото выросли на 0,3%, до 1946,60 доллара.

Ослабление доллара содействует укреплению цен на золото, поскольку металл становится более привлекательным для держателей иных валют.

"Повышение (процентных ставок) на 25 базисных пунктов окажет нейтральное воздействие на рынок золота", — считает Питер Фертиг, аналитик Quantitative Commodity Research.

"(Однако) если ФРС решит оставить процентные ставки без изменений, золото получит поддержку, поскольку в этом случае альтернативные издержки владения драгоценным металлом снизятся, а доллар ослабнет", — добавляет он.

Ужесточение риторики ФРС окажет давление на золото, котировки которого могут нацелиться на 1900 долларов при снижении, а затем — на 1860 долларов, отметил Крейг Эрлам, старший аналитик OANDA.

Между тем экспорт золота из Швейцарии в Китай и Индию в феврале вырос, согласно опубликованным во вторник данным таможни.

Спот-цены на серебро выросли на 0,3%, до 22,44 доллара за унцию, платина выросла на 1,3%, до 981,47 доллара за унцию. Палладий торговался без изменений, по 1387,62 доллара за унцию.