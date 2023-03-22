МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Банк Испании ожидает, что экономический рост в стране немного ускорится в 1-м квартале, до 0,3% с 0,2% в 4-м квартале 2022 года, а в конце года составит 1,6%, что намного выше предыдущей оценки роста на 1,3%. Об этом центробанк заявил в среду, передает Reuters.

Банк Испании также предупредил, что напряженность в мировом финансовом секторе может оказать давление на экономический рост в следующие кварталы, но сказал, что его прогнозы для Испании не учитывают этот кризис.

Пересмотр официального прогноза на этот год соответствует ожиданиям главного экономиста центробанка, озвученные в прошлом месяце, и был обусловлен главным образом более сильным, чем прогнозировалось, ростом ВВП на 5,5% в прошлом году.

В качестве факторов, поддерживающих рост, центробанк упомянул ослабление инфляционного давления, открытие китайской экономики и ослабление проблем в мировых цепочках поставок, а также реализацию инвестиционных проектов при поддержке фондов ЕС.