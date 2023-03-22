МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Цена на золото растет в среду вечером в преддверии публикации итогов заседания Федрезерва США, следует из данных торгов. Цены на золото держатся в узком диапазоне

По состоянию на 18.40 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 10,85 доллара, или на 0,55%, до 1 951,9 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожает на 1,68%, до 22,802 доллара за унцию.

Золото чувствительно к действиям ФРС. Ужесточение монетарной политики в США помимо прочего укрепляет доллар, что в свою очередь оказывает давление на котировки золота, делая его менее доступным для покупки в другой валюте.

По данным CME Group, почти 90% аналитиков закладывают повышение учётной ставки ещё на 0,25 процентного пункта, а остальные допускают её сохранение на текущих 4,5-4,75% годовых. Своё решение Федеральная резервная система (ФРС) США объявит по итогам очередного заседания позже в среду.

Таким образом опрос СМЕ показывает, что пока эксперты стали больше склоняться к тому, что у ФРС остаётся меньше решимости продолжать ужесточать монетарную политику, или по крайней мере делать это прежними темпами, и именно это может поддерживать позитивную динамику котировок золота. По словам аналитиков, на это Федрезерв могут натолкнуть последние волнения в банковском секторе. Но в случае если для регулятора всё же основной останется проблема инфляции, настроения на рынке драгметаллов могут измениться.

"Ястребиная позиция ФРС может привести к тому, что золото продолжит падение, и следующим серьезным испытанием станет отметка 1 900 тысячи долларов, а затем 1 860 тысячи долларов", — сказал порталу Market Watch старший рыночный аналитик Oanda Крейг Эрлам (Craig Erlam).