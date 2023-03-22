МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Стоимость полета в эконом-классе по России выросла за неделю с 14 по 20 марта в среднем на 6,6%, с начала года рост составил 3,9%, сообщает Росстат. "Аэрофлот" планирует увеличить число рейсов в Китай

"Стоимость полета в салоне экономического класса самолета (с 14 по 20 марта — ред.) выросла на 6,6%", — сообщает ведомство.

За отчетный период средняя стоимость проживания в гостиницах с тремя-пятью звездами увеличилась на 0,6%, в гостиницах с одной звездой и мотелях — на 0,4%, в гостиницах с двумя звездами – на 0,3%. Путевки в санатории, а также проживание в хостелах подорожали на 0,04%, дома отдыха, пансионаты – на 0,03%.

С начала года стоимость проживания в гостиницах с одной звездой снизилась на 0,25%. При этом стоимость размещения в хостеле выросла на 0,74%, в отеле с двумя звездами — на 1,2%, с тремя звездами — на 3,4%, с четырьмя-пятью звездами — на 4,5%.

Стоимость размещения в домах отдыха и пансионатах с начала года выросла на 2,5%. Больше всего с начала года цены поднялись в санаториях — на 4,7%.