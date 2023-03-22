МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Фьючерсы на нефть выросли в среду до недельного максимума, несмотря на неожиданное увеличение коммерческих запасов нефти в хранилищах США, сообщает Reuters. Доллар упал до 6-недельного минимума в ожидании решения Федеральной резервной системы (ФРС) по процентным ставкам, которое может повлиять на перспективы спроса на топливо.

По состоянию на 15.14 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent прибавили 74 цента, или 1%, до 76,06 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI выросли в цене на 64 цента, или 0,9%, до 70,31 доллара за баррель. Оба контракта могут завершить торги на самых высоких уровнях с 14 марта.

Доллар достиг минимума с 3 февраля против корзины других основных валют, и нефть стала более доступной для покупателей, использующих иные валюты.

Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США в среду сообщило об увеличении коммерческих запасов нефти в США на неделе 11-17 марта на 1,1 млн баррелей. Опрошенные Reuters аналитики прогнозировали сокращение запасов нефти на 1,6 млн баррелей. Представленные во вторник данные Американского института нефти (API) свидетельствовали об увеличении запасов нефти на 3,3 млн баррелей.

"Рост запасов нефти достаточен для того, чтобы они достигли 22-месячного максимума. В хранилищах много нефти, и едва ли запасы будут активно расходоваться в ближайшее время", — сказал Боб Йогер из Mizuho.

Коммерческие запасы нефти в США росли 12 из последних 13 недель и достигли максимума с мая 2021 года.