МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. В четверг австралийский и новозеландский доллары торгуются при поддержке со стороны ожидания рынками завершения цикла ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Вместе с тем давление на них может оказать ослабление склонности инвесторов к риску на фоне проблем в банковской системе, сообщает Reuters.

В среду ФРС, как и ожидалось, повысила ключевую ставку на 25 базисных пунктов, но заменила в заявлении по итогам заседания слова о необходимости "дальнейшего повышения" на "некоторое дополнительное повышение", продолжая наблюдать за пошатнувшимся доверием к банкам.

Пара австралийский доллар/доллар США на момент написания статьи торговалась с ростом на 0,7%, по 0,6730. В конце сессии среды вслед за падением американского фондового рынка пара отступила от максимума за две с половиной недели 0,6759. Теперь ее сопротивление находится на скользящей средней за 200 дней, расположенной на 0,6760, а поддержка — на 0,6657.

Новозеландский доллар также вырос против доллара США на 0,7%, до 0,6267, и торгуется существенно выше проходящей на 0,6160 скользящей средней за 200 дней. Сопротивление пары расположено на максимуме марта 0,6309.

"Теперь, после заседания ФРС, в краткосрочной перспективе пара австралийский доллар/доллар США может получить поддержку, если рынки сочтут, что состояние банковского сектора продолжает улучшаться", — сказала аналитик CBA Кэрол Конг.

"Тем не менее мы считаем, что паре угрожает снижение, пока проблемы банков полностью не решены", — добавила она.

В среду министр финансов США Джанет Йеллен сказала, что не рассматривала и не обсуждала "всеобщее страхование" банковских депозитов без одобрения конгресса как способ стабилизации после краха двух купных банков.

После этого заявления акции First Republic Bank упали на 15%, что наряду со снижением акций других банков оказало давление на фондовые индексы США.

Рынки фьючерсов с равной вероятностью ожидают еще одного повышения ставки ФРС и ее понижения к концу этого года в целом на 60 базисных пунктов.

Они также учитывают в котировках понижение ставки Резервного банка Австралии всего на 25 базисных пунктов до конца этого года, и это немного поддерживает австралийский доллар.

Доходность австралийских двухлетних облигаций снизилась на восемь базисных пунктов, до 2,891%, а доходность десятилетнего долга — на семь базисных пунктов, до 3,295%.

Главный экономист Резервного банка Новой Зеландии Пол Конуэй сказал в четверг, что, если инфляционные ожидания не ослабнут, денежно-кредитную политику придется еще больше ужесточить.