МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 23 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
14:30 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Буркхарда Бальца    
предв. GBP Великобритания — Письмо Банка Англии/Bank of England по инфляции    
15:00 GBP Великобритания — Число голосов в MPC за снижение ставки Банка Англии (март) 0 0
15:00 GBP Великобритания — Число голосов в MPC за повышение ставки Банка Англии (март) 7 6
15:00 GBP Великобритания — Число голосов в MPC за сохранение текущей ставки Банка Англии (март) 2 3
15:00 GBP Великобритания — Решение MPC по процентной ставке (март) 4% 4,25%
15:00 GBP Великобритания — Протокол заседания MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии/Monetary Policy Committee Bank of England)    
15:00 USD США — Число выданных разрешений на строительство 1,339 млн  
15:00 USD США — Число выданных разрешений на строительство (м/м) 0,1%  
15:00 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоахима Вюрмелинга    
15:30 USD США — Баланс счета текущих операций (4кв2022) -217,1 млрд долл -213,2 млрд долл
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 192 тыс 197 тыс
17:00 USD США — Продажи нового жилья (февраль) 670 тыс 650 тыс
17:00 USD США — Продажи нового жилья (м/м) (февраль) 7,2%  
18:00 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Кетрин Манн    
18:00 EUR Еврозона — Выступление члена Исполнительного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/, главного экономиста Филиппа Лейна    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 17.03) 573,3 млрд долл (на 10.03)  
  RUB Мечел — операционные результаты за 2022    
16:00 мск (13:00 лнд, 09:00 NY) RUB Распадская — телеконференция менеджмента по опубликованной МСФО за 2022 /16.03.2023/)    