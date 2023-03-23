События в сфере макроэкономики и бизнеса 23 марта
МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 23 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|14:30
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Буркхарда Бальца
|предв.
|GBP
|Великобритания — Письмо Банка Англии/Bank of England по инфляции
|15:00
|GBP
|Великобритания — Число голосов в MPC за снижение ставки Банка Англии (март)
|0
|0
|15:00
|GBP
|Великобритания — Число голосов в MPC за повышение ставки Банка Англии (март)
|7
|6
|15:00
|GBP
|Великобритания — Число голосов в MPC за сохранение текущей ставки Банка Англии (март)
|2
|3
|15:00
|GBP
|Великобритания — Решение MPC по процентной ставке (март)
|4%
|4,25%
|15:00
|GBP
|Великобритания — Протокол заседания MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии/Monetary Policy Committee Bank of England)
|15:00
|USD
|США — Число выданных разрешений на строительство
|1,339 млн
|15:00
|USD
|США — Число выданных разрешений на строительство (м/м)
|0,1%
|15:00
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоахима Вюрмелинга
|15:30
|USD
|США — Баланс счета текущих операций (4кв2022)
|-217,1 млрд долл
|-213,2 млрд долл
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|192 тыс
|197 тыс
|17:00
|USD
|США — Продажи нового жилья (февраль)
|670 тыс
|650 тыс
|17:00
|USD
|США — Продажи нового жилья (м/м) (февраль)
|7,2%
|18:00
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Кетрин Манн
|18:00
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Исполнительного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/, главного экономиста Филиппа Лейна
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 17.03)
|573,3 млрд долл (на 10.03)
|RUB
|Мечел — операционные результаты за 2022
|16:00 мск (13:00 лнд, 09:00 NY)
|RUB
|Распадская — телеконференция менеджмента по опубликованной МСФО за 2022 /16.03.2023/)
https://1prime.ru/Financial_market/20230323/840168685.html