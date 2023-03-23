МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Фьючерсы на кукурузу в Чикаго в среду выросли, тогда как пшеница и соя завершили торги падением, сообщает Reuters. По словам трейдеров, инвесторы массово закрывали длинные позиции еще до того, как Федеральная резервная система (ФРС) США повысила процентные ставки на четверть процентного пункта. В центральном банке просигнализировали о возможной паузе в дальнейшем ужесточении политики.

Опубликованные ранее данные Минсельхоза США свидетельствовали о том, что частные экспортеры продали 178 000 тонн кукурузы в Китай.

Майские фьючерсы на кукурузу на CBOT в среду закрылись ростом на 3 1/2 цента, по 6,33 1/2 доллара за бушель. В ходе сессии котировки опустились до 6,23 1/4 доллара, но затем восстановили утраченные позиции.

Наиболее активно торгующиеся фьючерсы на пшеницу на CBOT завершили торги снижением на 19 3/4 цента, по 6,63 1/2 доллара за бушель, ранее достигнув 6,54 доллара, минимума с июля 2021 года.

Фьючерсы на сою же упали на 18 1/2 цента, до 14,48 1/2 доллара за бушель, по итогам торгов в среду. В ходе сессии наиболее активно торгующиеся контракты снизились до 15-недельного минимума.

"Какие-либо сохранившиеся длинные позиции, по всей видимости, были закрыты сегодня по техническим соображениям, просто из-за того, что происходило на рынке в последние несколько дней", — сказал Том Фриц из EFG Group.

Понижательное давление на контракты также оказали сообщения об осадках во Франции и различных регионах на западе Европы, которые развеяли опасения относительно засухи в районах выращивания пшеницы.

В четверг Минсельхоз США представит еженедельные данные по экспортным продажам американских зерновых и сои.

Соглашение по зерновому коридору в Черном море продолжает влиять на динамику фьючерсов. Сделка о вывозе зерновых из Причерноморья была продлена в субботу. "По-прежнему слышны разговоры об открытии коридора в Черном море", — сказал Том Досдэлл из Daniels Trading.