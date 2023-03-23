МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Запасы бензина в хранилищах США приближаются к многолетним минимумам в преддверии сезона летних автомобильных поездок в США, который начнется через два месяца, передает Reuters. Это создает предпосылки для повторения ситуации лета прошлого года, когда стоимость бензина резко выросла, предупреждают аналитики.

В июне 2022 года розничные цены на бензин подскочили до рекордных 5,02 доллара за галлон, поскольку нефть резко подорожала на фоне российской военной спецоперации на Украине и увеличения туристического пассажиропотока ввиду отмены антиковидных ограничений. В настоящий момент средняя стоимость галлона бензина составляет 3,44 доллара.

В начале этого года интенсивность использования автомобилей в США на 5,6% превышала прошлогодний показатель, в связи с чем запасы бензина сокращались пять недель подряд.

На прошлой неделе запасы снизились на 6 млн баррелей, это самый крупный показатель с сентября 2021 года. Суммарный уровень запасов бензина в хранилищах упал до минимума для этого времени года с 2015 года и достиг отметки 229,6 млн баррелей, согласно данным.

После обнародования в среду данных Управления энергетической информации (EIA) котировки фьючерсов на бензин в США выросли примерно на 2%, до 2,59 доллара за галлон. Средняя стоимость галлона бензина в этом месяце составляет 2,61 доллара.

"Впервые за много лет мы столкнулись с угрозой падения запасов бензина ниже 200 млн баррелей", — отметил Роберт Йогер из Mizuho.

Увеличение автомобильного трафика в сочетании со снижающимися запасами могут спровоцировать очередной рост розничных цен на бензин в этом году, считает Йогер. Уровень 5 долларов за галлон, достигнутый летом 2022 года, снова может стать реальностью.

Если маржа нефтепереработчиков продолжит расти, "стоимость нефтепродуктов, особенно бензина, также будет увеличиваться", предполагает Джон Килдафф из Again Capital.

Отчасти этот рост связан с разгаром весенних регламентных работа на американских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), загруженность которых и без того была снижена ввиду зимней непогоды в конце прошлого года.

Кроме того, многие НПЗ предпочли бензину выработку дизтоплива ввиду повышенного спроса в Европе, которая страдает от сокращения поставок дистиллятов из-за санкций в отношении Москвы и забастовок во Франции, отметил Брайтон Том из StoneX.

Загруженность американских НПЗ составляет 86% против 89% в тот же период прошлого года. Однако увеличение мощностей одного из НПЗ Exxon Mobil Corp может радикально изменить положение дел. Если в этом месяце данный НПЗ доведет загруженность нефтеперерабатывающих мощностей до максимума, суточное потребление сырой нефти для выработки бензина и дизтоплива может увеличиться на 250 000 баррелей.