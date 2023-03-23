МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. В Goldman Sachs в четверг повысили прогноз цен на золото и назвали этот металл лучшим средством хеджирования финансовых рисков. В банке оставили без изменений прогноз роста цен на сырьевые товары, поскольку банковский кризис пока не сказался на физических рынках. Россиянам могут разрешить добывать золото, заявил юрист

В Goldman Sachs повысили 12-месячный целевой уровень цен на золото до 2050 долларов за унцию с 1950 долларов за унцию. Ранее прогнозы цен на золото повысили Citi, ANZ и Commerzbank.

"Мы полагаем, что котировки будут получать поддержку не только на фоне притока средств в золотые биржевые фонды (ETF) после того, как процентная ставка Федеральной резервной системы (ФРС) сформирует пик. Спрос в странах Востока, а также вероятность ослабления доллара к концу года и рост ВВП развивающихся экономик на фоне отмены карантинных мер в Китае" также могут оказать поддержку ценам, отметили в банке.

В понедельник котировки золота превысили 2000 долларов за унцию благодаря спросу на активы-убежища, возросшему на фоне банковского кризиса. Между тем котировки отступили от этого уровня на фоне мер поддержки банка Credit Suisse.

В среду котировки золота подскочили на 2% после того, как в ФРС просигнализировали, что процентная ставка скоро сформирует пик. Назван объем золотых запасов России

Цены на золото постепенно растут на фоне покупок центробанков и геополитической напряженности, несмотря на такие краткосрочные риски, как вероятное замедление покупок на физическом рынке в Китае. Прорыв выше 2100 долларов за унцию, вероятно, произойдет лишь после того, как ФРС начнет снижать процентную ставку, чего центральный банк пока не планирует делать, отметили в Goldman.

В Goldman уверены, что суперцикл на рынке сырьевых товаров и дефицит предложения станут более выраженными позже в этом году и поспособствуют повышению цен. В банке добавили, что в краткосрочной перспективе скорее ожидают роста цен на металлы, чем на нефть.

"Спрос на сырьевые товары в Китае по-прежнему повышается, а потребление нефти уже превысило 16 млн баррелей в день", — отметили в Goldman. В банке прогнозируют, что цены на нефть Brent достигнут 97 долларов за баррель во 2-м квартале 2024 года.

Недавнее снижение цен на нефть произошло на фоне финансовых рисков, а не фундаментальных факторов, и в настоящее время котировки находятся на территории перепроданности, заключили в Goldman.