МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. В четверг Швейцарский национальный банк повысил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, явно подчеркнув независимость денежно-кредитной политики от проблем финансовой стабильности. После этого франк укрепился, а доходность двухлетних облигаций Швейцарии выросла, сообщает Reuters.

Франк поднялся против большинства других валют: пара евро/франк опустилась на 0,2%, до 0,9939, а пара доллар США/франк — на 0,5%, до 0,9121.

В воскресенье власти Швейцарии организовали покупку проблемного Credit Suisse банком UBS за 3 млрд долларов США при поддержке мощной гарантии на сумму до 260 млрд долларов США со стороны государства и центрального банка.

Инфляция в стране остается высокой, поэтому Швейцарский национальный банк считает необходимым дальнейшее повышение ставок.

После оглашения решения центрального банка доходность двухлетних облигаций Швейцарии поднялась до максимума за неделю 1,173%.

На этой неделе рынок облигаций Швейцарии был очень волатильным на фоне проблем Credit Suisse.

Во вторник доходность двухлетнего долга закрылась с ростом на 60 базисных пунктов, продемонстрировав самый сильный однодневный рост с начала 1995 года.