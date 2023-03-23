МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Московская биржа ожидает в 2023 году первичные размещения акций (IPO) порядка десяти компаний, рассказала журналистам директор департамента по работе с эмитентами Наталья Логинова. СМИ: США испугались последствий отрицания плана Китая по Украине

"Мы работаем с несколькими компаниями. Порядка десяти компаний можно было бы ожидать на рынке в этом году при условии, что рыночные условия будут благоприятствовать", — сказала она в кулуарах Российского форума финансового рынка.

"Мы в основном ожидаем компании средней капитализации, то есть объемы (размещений — ред.) несколько миллиардов рублей на сделку… В среднем я ожидаю сделки в размере до 10 миллиардов рублей. Общий объем не скажу, потому что все зависит от рыночных условий", — уточнила Логинова.

По ее словам, размещения акций готовят компании сектора новой экономики. "IT, финтех, ритейл, те, которым нужен капитал для быстрого роста. Но есть спрос и от компаний традиционной экономики", — сказала она.