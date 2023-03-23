МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. В четверг, после того как накануне ФРС просигнализировала о вероятности скорого завершения цикла ужесточения политики, доллар США нацелился на самый продолжительный за два с половиной года период снижения, сообщает Reuters. Швейцарский франк укрепился после очередного повышения ставок.

В среду ФРС, как и ожидалось, повысила ключевую ставку на 25 базисных пунктов, но заменила в заявлении по итогам заседания слова о необходимости "дальнейшего повышения" на "некоторое дополнительное повышение", продолжая наблюдать за пошатнувшимся доверием к банкам.

Рынки фьючерсов учитывают в котировках еще одно повышение ставки ФРС на четверть процентного пункта с вероятностью около 50%. В то же время они ожидают, что в еврозоне ставка будет повышена примерно на 50 базисных пунктов.

Этот разрыв спровоцировал рост пары евро/доллар США до максимума за семь недель 1,0930. Пара укреплялась на шести сессиях подряд.

Изменение тона ФРС понижает вероятность того, что рынки вновь будут ожидать повышения ставок на фоне сильных экономических данных, сказал аналитик NatWest Markets Брайан Дайнджерфилд.

"По нашему мнению, это указывает на дальнейшее ослабление доллара, так как потолок повышения ставок ФРС явно стал ниже", — добавил он.

Индекс доллара на момент написания статьи опустился от уровня закрытия среды на 0,2%. Он снижается шестую сессию подряд, и это обещает стать самым продолжительным периодом снижения с сентября 2021 года.

В четверг Швейцарский национальный банк повысил ключевую ставку на 50 базисных пунктов и подтвердил готовность к действиям на валютных рынках.

В заявлении центрального банка также сказано, что объявленные властями в выходные меры в отношении Credit Suisse "остановили кризис".

После оглашения решения центрального банка франк укрепился и на момент написания статьи пара доллар/франк торговалась по 0,9155.

"Франк укрепился не только благодаря повышению ставки, но и потому, что руководители центрального банка заявили, что остановили кризис в банковском секторе", — сказала аналитик Danske Bank Кристин Кундби-Нильсен.

Британский фунт также торговался против доллара США на максимуме почти за семь недель, после того как вышедшие в среду данные показали, что годовой темп инфляции в Великобритании в феврале составил 10,4%, что увеличило вероятность повышения ставки Банка Англии на заседании в четверг.

Рынки ожидают, что ключевая ставка будет повышена на 25 базисных пунктов.

Норвежская крона выросла против евро и доллара США, после того как центральный банк Норвегии повысил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 3%, и заявил о вероятности дальнейшего ужесточения политики в мае.

Валюты Австралии и Новой Зеландии выросли против доллара США на 0,6% и 0,9% соответственно. Чувствительная к доходности в США пара доллар/иена снизилась на 0,3%, ранее достигнув минимума за шесть недель 130,41.

Доходность двухлетних облигаций США в среду упала примерно на 20 базисных пунктов, а на момент написания статьи находилась на два базисных пункта ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

Две недели назад мировые финансовые рынки были дестабилизированы банкротством Silicon Valley Bank и внезапной продажей Credit Suisse.

Сейчас основное внимание инвесторов в банковском секторе сосредоточено на региональных банках США, где существует риск оттока депозитов.

По словам председателя ФРС Джерома Пауэлла, на прошлой неделе потоки депозитов стабилизировались, а небольшие банки немного успокоились после слов Йеллен о том, что страхование депозитов будет рассмотрено в случае риска цепной реакции.

Это "разрядило обстановку", сказал Дэниел Кимбелл из вермонтского Passumpsic Bank.

Тем не менее акции региональных банков упали.